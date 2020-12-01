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Ред Булл Зальцбург ошарашил Локомотив в Москве (видео)

Ред Булл Зальцбург ошарашил Локомотив в Москве (видео)
Обновлено 23:20 Вт, 1 Декабрь 2020 Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCRBS_en

Во вторник, 1 декабря, Локомотив в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2020/21 принимал Ред Булл Зальцбург. Встреча проходила в Москве на стадионе "Локомотив" и завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

За австрийцев дублем выстрелил Мергим Бериша и голом отметился Карим Айдеми, а за хозяев гол престижа записал на свой счет Антон Миранчук, реализовавший пенальти.

Этот успех позволил Зальцбургу (4 очка) подняться на 3-е место в турнирной таблице группы А. Локомотив (3 очка) - последний. В другом поединке группы Атлетико (5 очков) выясняет отношения с Баварией (12 очков). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер сенсационно во второй раз в текущем сезоне ЛЧ обыграл Реал.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Локомотив, Футбол.

Автор:

Телеграф
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