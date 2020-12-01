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Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве

Шахтер снова вынес Реал в Лиге чемпионов: видеообзор матча в Киеве
21:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 1 декабря, Шахтер в рамках матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 принимал Реал. Встреча проходила в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0 в пользу дончан.

Реал на правах фаворита владел инициативой и создал немало моментов у ворот Трубина, но украинский вратарь блестяще отыграл, сохранив свои ворота сухими. В начале второго тайма Горняки провели разящую атаку, которая завершилась точным выстрелом Дентиньо после результативного "паса" Менди. Примечательно, что Горняки не сели в оборону после забитого мяча и создали несколько убойных моментов у ворот Куртуа. В итоге одна из контр-атак Шахтера завершилась блестящим голом вышедшего на замену Манора Соломона.

Шахтер 2:0 Реал

Голы: Дентиньо 57', Манор Соломон 82'

Предупреждение: Варан 14'

Составы команд:

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Тете, Марлос (Майкон, 73), Коваленко (Алан Патрик, 84), Тайсон (Соломон, 73), Мораес (Дентиньо, 25, Фернандо, 84).

Реал: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менди, Модрич, Эдегор (Иско, 76), Кроос, Асенсио, Бензема (Диас, 76), Родриго (Винисиус, 76).

Этот успех вывел Шахтер на вторую позицию в турнирной таблице группы B. Судьба Горняков в Лиге чемпионов решится в Милане, где местный Интер 9 декабря примет дончан в 6-м туре ЛЧ.

Турнирное положение команд:

"Телеграф" напоминает, что в первом матче между командами, который состоялся в Мадриде, Шахтер в голевом поединке переиграл Реал.

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ФК Шахтер, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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