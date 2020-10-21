"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)

Реал и Шахтер выдали голевой триллер в стартовом матче игрового дня Лиги чемпионов.

Реал в рамках матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал Шахтер. Встреча, проходившая на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде, сенсационно завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Первый тайм начался с атак хозяев, а дончане заняли выжидательную позицию и искали свой шанс на контр-атаках. И такой шанс пришел и как потом оказалось он был не единственным. Сначала Марлос не реализовал выход один на один, а затем началось шоу имени бразильцев Шахтера. На 29-й минуте Тете после слаломного прохода Корниенко переиграл Куртуа в ближнем бою. Еще через 4 минуты бразилец мощно пальнул издали, Куртуа отбил перед собой, а защитник Реала Рафаэль Варан в борьбе с Дентиньо переправил мяч в собственные ворота. На этом кошмар для хозяев не закончился. На 42-й минуте Тете феноменальным пасом пяткой вывел Манора Соломона на ударную позицию и израильтянин не подвел.

Реал 2:3 Шахтер

Голы: Модрич 54', Винисиус 59' - Тете 29', Варан 33' (автогол), Манор Соломон 42'

Предупреждения: Асенсио 34', Эдер 87' - Корниенко 8', Бондарь 83'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Зидан нашел слова для своих подопечных в перерыве и второй тайм начался для Горняков с холодного душа. Сначала на 54-й минуте Лука Модрич идеальным дальний ударом поразил "девятку" ворот Трубина, а еще через 5 минут только вышедший на замену Винисиус обокрал Марлоса и переиграл Трубина. В итоге Горняки сумели удержать победный счет до конца поединка, хотя им на помощь пришел VAR, отменивший гол Вальверде в компенсированное время.

Видео гола Модрича:

Видео гола Винисиуса:

Стоит отметить, что обе команды играли далеко не в основных составах, хотя Зидан походу матча начал выпускать ведущих игроков:

"Реал": Тибо Куртуа, Марсело, Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Каземиро, Лука Модрич (Тони Кроос, 70), Лука Йович (Винисиус Жуниор, 59), Родриго (Карим Бензема, 46), Марко Асенсио.

"Шахтер": Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Додо, Виктор Корниенко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Ромеро Марлос, Дентиньо (Георгий Судаков, 86).

Телеграф напоминает, что Шахтер и Реал выступают в Лиге чемпионов в группе B вместе с Интером и Боруссией Менхенгладбах, которые свой матч 1-го тура ЛЧ проведут сегодня, начало в 22:00 (время киевское). В следующем туре Шахтер примет Интер, а Реал отправится в гости к Боруссии М. Оба матча пройдут 27 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что Динамо стартовало в Лиге чемпионов с поражения.