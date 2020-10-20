Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Динамо 0:2 Ювентус: все подробности матча (видео)
Динамо 0:2 Ювентус: все подробности матча (видео)
ПСЖ 0:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ 0:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лучший пенальти в истории: футболист забил 11-метровый удар, "завязывая шнурки" (Видео)
Лучший пенальти в истории: футболист забил 11-метровый удар, "завязывая шнурки" (Видео)
Футболист случайно забил лучший гол головой в истории (видео)
Футболист случайно забил лучший гол головой в истории (видео)

Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом

Динамо впервые проиграло при Луческу: видеообзор матча с Ювентусом
21:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер juventusfc
Динамо по всем статьям уступило Ювентусу в Лиге чемпионов.

Во вторник, 20 октября, Динамо принимало Ювентус в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Встреча проходила в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

В первом тайме Ювентус играл первым номером, однако по-настоящему опасных моментов у ворот Бущана было немного и со всем, что создавали туринцы, кипер Динамо справлялся, лишь изредка ошибаясь на выходе.

Начало второго тайма для киевлян обернулось настоящим кошмаром. С ударом Кулусевски со средней дистанции Бущан справился, отбив мяч перед собой, но с добиванием Альваро Мораты наш кипер ничего поделать не мог. После пропущенного гола и последующих замен киевляне немного выровняли игру, но забить в ответ у подопечных Мирчи Луческу не получилось. А вот туринский суперклуб сумел удвоить преимущество. На 84-й минуте Куадрадо навесил с правого фланга, а набежавший Мората головой переправил круглого в ворота.

Таким образом, Динамо впервые проиграло при Луческу на посту главного тренера.

Динамо 0:2 Ювентус

Голы: Мората 46', 84'

Предупреждения: Бентанкур 45', Куадрадо 50', Демирал 59'

Отметим, в 22:00 начнется еще один матч в группе G, в котором Барселона примет Ференцварош. 

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов Динамо отправится в Венгрию, где сыграет с Ференцварошем Сергея Реброва, а Ювентус примет Барселону. Обе игры пройдут 28 октября.

Завтра, 21 октября, свой стартовый матч в Лиге чемпионов проведет донецкий Шахтер

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 0:2 Ювентус: все подробности матча (видео)
02 Промоутер раскрыл ближайшие планы Ломаченко
03 Футболист случайно забил лучший гол головой в истории (видео)
04 Лучший пенальти в истории: футболист забил 11-метровый удар, "завязывая шнурки" (Видео)
05 Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь