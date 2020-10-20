Реал - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов Реал - Шахтер.

В среду, 21 октября, донецкий Шахтер выездным матчем против Реала стартует в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" и начнется в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Начало трансляции 21 октября в 19:55.

Команды подходят к игре в разном настроении. Шахтер накануне уничтожил Львов, забив за 18 минут 4 гола. а вот Реал умудрился дома проиграть Кадису. Несмотря на болезненную "осечку", Реал все равно является фаворитом в противостоянии.

Напомним, что Реал и Шахтер выступают в группе B Лиги чемпионов вместе с Интером и Боруссией Менхенгладбах, которые свой мачт первого тура ЛЧ проведут также 21 октября (начало 22:00).

Ранее Телеграф сообщал, что по количеству представленных футболистов в Лиге чемпионов Украина расположилась сразу же за Испанией и Бразилией.