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Пушечный выстрел Зане - в обзоре камбэка Баварии в матче с Майнцом (видео)

Пушечный выстрел Зане - в обзоре камбэка Баварии в матче с Майнцом (видео)
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер leroy_sane

В воскресенье, 3 января, Бавария в рамках матча 14-го тура чемпионата Германии принимала Майнц. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

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Битва с аутсайдером получилась для мюнхенцев нервной, несмотря на итоговый счет. После первого тайма Бавария проигрывала со счетом 0:2 и лишь во втором тайме разгромила оппонента. За Красных забивали Йозуа Киммих, Лерой Зане, Никлас Зюле и дублем выстрелил лучший футболист по версии ФИФА Роберт Левандовски. За Майнц голами отметились Джонатан Буркардт и Александр Хак. Особенно красиво отличился Зане: немец пушечным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Дамена.

Этот успех сохранил Баварии (33 очка) лидерство в Бундеслиге, Майнц (6 очков) - предпоследний. В следующем туре Красные проведут гостевой поединок с Боруссией М (08.01.2021), а Карнавальщики примут Айнтрахт Ф (09.01.2021).

"Телеграф" напоминает, что Бавария в прошлом туре переиграла одного из конкурентов на титул.

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Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Майнц.

Автор:

Телеграф
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