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Шахтер отказал Баварии в трансфере бразильца за €70 млн

Шахтер отказал Баварии в трансфере бразильца за €70 млн
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм furacaotete

Руководство донецкого Шахтера отказалось продавать правого вингера Тете в Баварию и отвергло 70-миллионное предложение мюнхенского клуба. Об этом сообщил бразильский журналист Алекс Баге на своем Youtube-канале.

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По информации источника, Бавария сделала 70-миллионное предложение Горнякам в прошлое межсезонье, а дончане отвергли его из-за желания президента клуба сохранить бразильца, чтобы тот помог команде в дальнейшем. Кроме того, ожидается, что 20-летний игрок будет прогрессировать и цена на него увеличится.

Отмечается, что полузащитником в разное время интересовались Реал, Манчестер Сити, Милан, Ньюкасл и Лидс. Кроме того, в трансфере Тете заинтересован и воспитавший футболиста Гремио, который получит солидный куш от будущей сделки (около 15%).

В сезоне 2020/21 Тете был одним из лидеров Шахтера, сыграв за команду Луиша Каштру в общей сложности 19 игр, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бразилец Дентиньо хочет бесплатно покинуть Шахтер после многих лет в команде.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Бавария, Футбол, Тете.

Автор:

Телеграф
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