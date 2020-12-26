Бразилец Шахтера, забивший победный мяч Реалу, хочет бесплатно покинуть команду

Атакующий бразильский полузащитник Шахтера Дентиньо в январе может вернуться на родину. О этом сообщает meutimao.

По информации источника, 31-летний хавбек зимой может оказаться в Коринтиансе, в клубе, который воспитал Дентиньо и из которого тот в 2011 году попал в Украину (Шахтер выкупил игрока за €7,50 млн, - прим.ред.). В команде из Сан-Паулу надеются, что бразилец покинет стан Горняков досрочно и бесплатно, не дожидаясь окончания контракта с украинским коллективом (30 июня 2021 года). У полузащитника за 9 лет выступлений за дончан выстроились прекрасные отношения с руководством Шахтера, и такой вариант событий весьма вероятен.

К слову, семья Дентиньо уже переехала из Украины в Сан-Паулу.

В сезоне 2020/21 бразилец сыграл всего 8 матчей за Шахтер во всех турнирах, забив 3 гола.

"Телеграф" напоминает, что Дентиньо, являющийся игроком запаса в команде Каштру, стал героем ответного матча с Реалом, забив победный мяч в ворота Королевского клуба. В итоге Шахтер пробился в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с Маккаби Тель-Авив.