"Лучший отдых": игрок Шахтера побывал в Доминикане с бывшей девушкой динамовца (фото)

Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь провел отпуск вместе со своей девушкой Дашей Савиной. Пара отправилась покорять Доминиканскую Республику.

Бондарь и Савина частенько радуют подписчиков и публикуют на своих страничках в instagram совместные фото с путешествия, которое уже завершилось. Валерий подытожил свой отпуск с Дарьей, засветив новые совместные снимки пары и назвав его "самым лучшим отдыхом".

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"Телеграф" напоминает, что Савина ранее встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой, однако летом 2020 года стало известно, что пара рассталась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена защитника Шахтера Кривцова показала яркую фотографию с отдыха на Мальдивах.