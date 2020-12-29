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"Лучший отдых": игрок Шахтера побывал в Доминикане с бывшей девушкой динамовца (фото)

"Лучший отдых": игрок Шахтера побывал в Доминикане с бывшей девушкой динамовца (фото)
13:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм valeriybondar_44

Центральный защитник Шахтера Валерий Бондарь провел отпуск вместе со своей девушкой Дашей Савиной. Пара отправилась покорять  Доминиканскую Республику. 

Звезда Шахтера впервые показал свою горячую возлюбленную (фото)

Бондарь и Савина частенько радуют подписчиков и публикуют на своих страничках в instagram совместные фото с путешествия, которое уже завершилось. Валерий подытожил свой отпуск с Дарьей, засветив новые совместные снимки пары и назвав его "самым лучшим отдыхом".

 
 
 
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Публикация от Валерий Бондарь (@valeriybondar_44)

"Телеграф" напоминает, что Савина ранее встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой, однако летом 2020 года стало известно, что пара рассталась. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена защитника Шахтера Кривцова показала яркую фотографию с отдыха на Мальдивах.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Валерий Бондар, Даша Савина.

Автор:

Телеграф
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