"Боруссия" М разгромила "Шахтер" на своем поле: видеообзор матча Лиги чемпионов

В среду, 25 ноября, Боруссия М принимала Шахтер в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21. Встреча, проходившая в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:0.

Горняки, как и в первом матче между командами, попали под невероятный натиск Боруссии со стартовых минут. Хозяева плотно обосновались на чужой половине поля и забили целых три гола в первой половине встречи. По голу на свой счет записали Ларс Штиндль, реализовавший пенальти, Нико Эльведи, забивший головой после навеса с углового и Брель Эмболо, оформивший гол-красавец ударом через себя. Во втором тайме игра выровнялась, но хозяева вновь сумели забить. Курьезным голом после прямого удара со штрафного отметился Оскар Вендт.

Отметим, главный тренер Шахтера Луиш Каштру был дисквалифицирован и наблюдал за поединком в глубоком одиночестве с трибун.

Боруссия М 4:0 Шахтер

Голы: Штиндль 17' ( с пенальти), Эльведи 34', Эмболо 45+1', Вендт 77'

Предупреждения: Лазаро, Лайнер - Степаненко

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Вендта:

Составы команд:

Боруссия М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Элведи, Вендт, Нойхаус (Закария, 69), Крамер, Лазаро (Херрманн, 69), Тюрам (Траоре. 83), Штиндль (Бенеш, 80), Эмболо (Плеа, 70).

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 81), Тете, Марлос (Маркос Антонио, 70), Соломон (Фернандо, 59), Мораес.

Это поражение значительно уменьшило шансы Шахтера на выход в плей-офф. Теперь дончанам нужно побеждать и Интер, и Реал.

Турнирное положение команд:

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