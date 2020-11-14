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Шахтер лишился главного тренера на один матч Лиги чемпионов

Шахтер лишился главного тренера на один матч Лиги чемпионов
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал ряд дисциплинарных решений касательно последних еврокубковых игр, сыгранных под эгидой организации. В частности, УЕФА принял решение наказать Динамо и Шахтер.

Киевский клуб по итогам матча Динамо - Ювентус, который прошел 20 октября, получил штраф в размере €19 тысяч. Сообщается, что на НСК "Олимпийский" не было соблюдено минимальных требований медицинского протокола УЕФА, а также был заблокирован проезд к арене.

У Шахтера дела обстоят еще хуже. УЕФА наказал Горняков штрафом в €15 тысяч за несвоевременное начало поединка с Интером, датированным 27-го  октября. Кроме того, дисквалификацию на один матч схлопотал главный тренер команды Луиш Каштру, который был наказан по той же причине. Также португальский наставник должен выплатить штраф в размере €5 тысяч. Отметим, по регламенту УЕФА, Каштру должен был получить условную дисквалификацию. Однако в прошлом еврокубковом сезоне перед игрой с Вольфсбургом тренер уже был наказан условно за подобный "прокол", что и привело к одноматчевому бану специалиста. 

Таким образом, Каштру не сможет присутствовать на тренерском мостике на важнейшей игре Шахтера с Боруссией М (25.11.2020). 

В УЕФА уточнили, что штрафы должны быть выплачены в течении 90 дней. 

Телеграф напоминает, что в своем последнем матче Лиги чемпионов Шахтер был попросту уничтожен менхенгладбахцами.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Боруссия М, Луиш Каштру.

Автор:

Телеграф
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