Бавария сенсационно отлетела в Кубке Германии от команды второй Бундеслиги (видео)

В среду, 13 января, Бавария сыграла гостевой поединок 1/16 финала Кубка Германии 2020/21 против Хольштайна. Встреча, проходившая на Holstein-Stadion в Киле, завершилась в основное и дополнительное время вничью 2:2, а в серии пенальти сенсационно победили хозяева - 6:5.

Именитые гости вышли вперед довольно быстро усилиями Сержа Гнабри, который забил гол, находясь в пассивном офсайде. Хозяева после такой несправедливости не смутились и отыгрались под занавес первой 45-минутки - Фин Бартельс реализовал выход один на один после феноменальной передачи партнера со своей половины поля. В дебюте второго тайма вингер Баварии Лерой Зане забил блестящий гол со штрафного. Казалось, дело идет к победе мюнхенцев, однако на 95 минуте полузащитник Хольштайна Гауке Валь ударом головой сравнял счет после навеса с левого фланга. В серии пенальти хозяева реализовали все 11-метровые удары, а у мюнхенцев с точки не забил испанский полузащитник Марк Рока Хунке.

Радости футболистов и тренеров Хольштайна не было предела:

Видео гола Гнабри:

Видео гола Бартельса:

Видео гола Зане:

Видео гола Валя:

Решающий пенальти:

Absolute scenes in Germany right now as Holstein Kiel knockout Bayern Munich out of the DFB Pokal in the round of 32 The Magic of the Cup #Bayern #holsteinkiel pic.twitter.com/MdszgIBJcR

— Ali (@aliabolela7) January 13, 2021