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Названа дата дебюта Лунина в Реале

Названа дата дебюта Лунина в Реале
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lunin_andrey

Украинский вратарь Андрей Лунин наконец-то получит игровую практику в Реале. Об этом сообщает defensacentral.

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По информации источника, главный тренер Сливочных Зинедин Зидан провел беседу с украинцем и пообещал тому место в старте в кубковой игре с Алькояно, который выступает в Сегунде Б (третий по силе футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.).

Матч 1/16 финала Кубка Короля Алкояно - Реал состоится 20 января, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что Лунин перебрался в мадридский суперклуб еще летом 2018 года. Затем он пребывал в арендах, так и не сыграв ни единого официального матча за Реал. В текущем сезоне в абсолютно всех играх за Сливочных на воротах стоял бельгиец Тибо Куртуа.

Ранее Лунин показал, как тащит удары на тренировке Реала.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 256

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Андрей Лунин, ФК Алькояно.
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