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Клуб Примеры хочет переманить Лунина

Клуб Примеры хочет переманить Лунина
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lunin_andrey

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал "Бетис". Об этом сообщает Fichajes.

Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)

По информации источника, руководство "Бетиса" хочет укрепить вратарскую позицию в команде и нацелилось на украинского стража ворот. Сообщается, что "Зелено-белые" уже пытались арендовать Лунина в прошлом сезоне, однако потерпели неудачу. Сейчас же "Гелиополиты" хотят провернуть полноценный трансфер. Отметим, первым номером "Бетиса" на данный момент является экс-голкипер "Барселоны" и "Манчестер Сити" 37-летний Клаудио Браво, а его сменщиками - Хоэль Роблес и Дани Мартин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин провалил кубковый матч, впервые попав в состав "Реала" в сезоне 2020/21. "Обидчик" Реала в Кубке Короля "Алькояно" сегодня, 28 января, попытается выбить из турнира Атлетик (Бильбао), который недавно выиграл Суперкубок Испании.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФК Реал, Футбол, ФК Бетис, Андрей Лунин.
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