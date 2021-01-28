Клуб Примеры хочет переманить Лунина

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал "Бетис". Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство "Бетиса" хочет укрепить вратарскую позицию в команде и нацелилось на украинского стража ворот. Сообщается, что "Зелено-белые" уже пытались арендовать Лунина в прошлом сезоне, однако потерпели неудачу. Сейчас же "Гелиополиты" хотят провернуть полноценный трансфер. Отметим, первым номером "Бетиса" на данный момент является экс-голкипер "Барселоны" и "Манчестер Сити" 37-летний Клаудио Браво, а его сменщиками - Хоэль Роблес и Дани Мартин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лунин провалил кубковый матч, впервые попав в состав "Реала" в сезоне 2020/21. "Обидчик" Реала в Кубке Короля "Алькояно" сегодня, 28 января, попытается выбить из турнира Атлетик (Бильбао), который недавно выиграл Суперкубок Испании.