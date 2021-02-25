"Аталанта" не удержала ничью с "Реалом" в Лиге чемпионов, играя больше тайма в меньшинстве (видео)

В среду, 24 февраля, "Аталанта" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала "Реал". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Аталанта", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Раннее удаление швейцарского полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера полностью изменило ход встречи, и хозяева все оставшееся время думали лишь об обороне. "Сливочные" атаковали и делали это часто, однако преуспеть впереди сумели лишь под занавес поединка. Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини на 86-й минуте сделал перестановки, в частности выпустил на поле украинца Руслана Малиновского, и бергамески, не успев перестроится, пропускают обидный гол. За "Королевский клуб" ударом с метров 20-и отличился Ферлан Менди.

Украинец Виктор Коваленко не был заявлен за "Аталанту" в еврокубках, а Андрей Лунин остался в запасе "Реала".

Ответная игра между командами состоится 16 марта.

Отметим, в параллельном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" без проблем обыграл "Боруссию" Менхенгладбах.

"Телеграф" напоминает, что 23 февраля в Лиге чемпионов были сыграны два матча: "Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" благодаря голу-красавцу Жиру одолел "Атлетико".