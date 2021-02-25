Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Блестящий гол ударом через себя вывел "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги Европы (видео)
Блестящий гол ударом через себя вывел "Тоттенхэм" в 1/8 финала Лиги Европы (видео)
Дубль Месси - в обзоре матча "Барселона" - "Эльче" (видео)
Дубль Месси - в обзоре матча "Барселона" - "Эльче" (видео)
"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)
"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника скрытым ударом (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника скрытым ударом (видео)

"Аталанта" не удержала ничью с "Реалом" в Лиге чемпионов, играя больше тайма в меньшинстве (видео)

"Аталанта" не удержала ничью с "Реалом" в Лиге чемпионов, играя больше тайма в меньшинстве (видео)
Обновлено 00:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер realmadrid

В среду, 24 февраля, "Аталанта" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала "Реал". Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Аталанта", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. 

Раннее удаление швейцарского полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера полностью изменило ход встречи, и хозяева все оставшееся время думали лишь об обороне. "Сливочные" атаковали и делали это часто, однако преуспеть впереди сумели лишь под занавес поединка. Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини на 86-й минуте сделал перестановки, в частности выпустил на поле украинца Руслана Малиновского, и бергамески, не успев перестроится, пропускают обидный гол. За "Королевский клуб" ударом с метров 20-и отличился Ферлан Менди.

Украинец Виктор Коваленко не был заявлен за "Аталанту" в еврокубках, а Андрей Лунин остался в запасе "Реала".

Ответная игра между командами состоится 16 марта.

Отметим, в параллельном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" без проблем обыграл "Боруссию" Менхенгладбах.

"Телеграф" напоминает, что 23 февраля в Лиге чемпионов были сыграны два матча: "Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" благодаря голу-красавцу Жиру одолел "Атлетико"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 206

Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)
02 "Брюгге" - "Динамо": онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы
03 "Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)
04 "Аталанта" не удержала ничью с "Реалом" в Лиге чемпионов, играя больше тайма в меньшинстве (видео)
05 Дубль Месси - в обзоре матча "Барселона" - "Эльче" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь