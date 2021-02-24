Скачать
Среда, 24.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
В Гватемале футболист-симулянт ударил сам себя камнем (видео)
В Гватемале футболист-симулянт ударил сам себя камнем (видео)
Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии
Свитолина после расставания с Монфисом снялась в обнаженной фотосессии
"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером
"Набить кабину": Беринчик рассказал, что сделает с чилийским боксером

"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)

"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)
Обновлено 00:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbayern

Во вторник, 23 февраля, "Лацио" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Баварию". Встреча, проходившая в Риме на стадионе "Олимпико", завершилась крупной победой гостей со счетом 1:4.

Дубль Холанда принес "Борусии" Д победу над "Севильей" в Лиге чемпионов (видео)

Все вопросы о победителе мюнхенцы сняли еще в первом тайме. Немецкий коллектив усилиями Роберта Левандовски, Джамала Мусиалы и Лероя Зане забил три безответных мяча итальянцам в первой половине встрече. Во втором тайме чуда не случилось, хотя римляне сумели размочить счет после точно выстрела Хоакина Корреа. Правда, до этого "Орлы" пропустили еще один гол - Франческо Ачерби срезал мяч в свои ворота.

Ответная игра состоится 17 марта.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче также победили гости - "Челси" минимально одолел "Атлетико".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 157

Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Лацио, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич прокомментировал вероятность своего возвращения в "Металлист"
02 Ярославский заговорил о возрождении "Металлиста"
03 Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь