"Бавария" поиздевалась над "Лацио" в Лиге чемпионов (видео)

Во вторник, 23 февраля, "Лацио" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Баварию". Встреча, проходившая в Риме на стадионе "Олимпико", завершилась крупной победой гостей со счетом 1:4.

Все вопросы о победителе мюнхенцы сняли еще в первом тайме. Немецкий коллектив усилиями Роберта Левандовски, Джамала Мусиалы и Лероя Зане забил три безответных мяча итальянцам в первой половине встрече. Во втором тайме чуда не случилось, хотя римляне сумели размочить счет после точно выстрела Хоакина Корреа. Правда, до этого "Орлы" пропустили еще один гол - Франческо Ачерби срезал мяч в свои ворота.

Ответная игра состоится 17 марта.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче также победили гости - "Челси" минимально одолел "Атлетико".