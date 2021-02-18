Дубль Холанда принес "Борусии" Д победу над "Севильей" в Лиге чемпионов (видео)

В среду, 17 февраля, "Севилья" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимала "Боруссию" Дортмунд. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.
За андалусийев голами отметились Сусо и Люк де Йонг, а немецкий коллектив ответил двумя точными выстрелами Эрлинга Холанда и голом Махмуда Дауда.
Видеообзор матча "Севилья" - "Боруссия" Д:
Ответная игра состоится 9 марта в Германии.
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