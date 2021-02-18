Скачать
Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)
"Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе
"Они преступники": украинского тренера могут наказать за высказывания о Милевском и Селезневе
Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено
Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено

Дубль Холанда принес "Борусии" Д победу над "Севильей" в Лиге чемпионов (видео)

Дубль Холанда принес "Борусии" Д победу над "Севильей" в Лиге чемпионов (видео)
Обновлено 00:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер BVB

В среду, 17 февраля, "Севилья" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимала "Боруссию" Дортмунд. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса

За андалусийев голами отметились Сусо и Люк де Йонг, а немецкий коллектив ответил двумя точными выстрелами Эрлинга Холанда и голом Махмуда Дауда.

Видеообзор матча "Севилья" - "Боруссия" Д:

Ответная игра состоится 9 марта в Германии.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном поединке "Ювентус" сенсационно проиграл в гостях "Порту".

Ранее "Телеграф" сообщал о сенсационном разгромном поражении "Барселоны" от ПСЖ и уверенной победе "Ливерпуля" над "РБ Лейпциг".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 239

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Севилья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА отменил еврокубок из-за коронавируса
02 "Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
03 "Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)
04 Дубль Холанда принес "Борусии" Д победу над "Севильей" в Лиге чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь