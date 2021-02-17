"Ювентус" сенсационно проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)

В среду, 17 февраля, "Порту" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Ювентус". Встреча, проходившая на стадионе "Драган", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Родные стены помогли португальцам уже в дебюте встречи. На 2-й минуте иранский нападающий хозяев Мехди Тареми после оплошности защитника Юве вколотил мяч в ворота гостей. А на старте второй половины встречи португальский коллектив вновь забил. На 46-й минуте голом отметился малийский форвард "Драконов" Мусса Марега, который с близкой дистанции поразил ворота Щенсны. На 82-й минуте Федерико Кьеза блестящим ударом в касание сократил разницу в счете, однако дальнейший штурм ворот туринцами успеха не принес.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Мареги:

Видео гола Кьезы:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Ответная игра состоится 9 марта в Италии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Барселона" крупно проиграла ПСЖ, а "Ливерпуль" уверенно победил "РБ Лейпциг".