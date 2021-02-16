"Барселона" потерпела крупное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

Команды провели обоюдно острый первый тайм, который закономерно завершился голами. За "Барселону" отличился Лионель Месси, реализовавший пенальти, который назначили за фол Кюрзава на де Йонге. Парижане практически сразу отыгрались. Килиан Мбаппе воспользовался феноменальной передачей Верратти в касание, попутно оставив в дураках Лангле. Во втором тайме французы включились и забили два быстрых гола. Сначала неуловимый Мбаппе расстрелял ворота хозяев после отскока, а затем Мойзе Кин головой замкнул навес Паредеса со штрафного. А финальную точку во встрече поставил Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик на "Камп Ноу".

"Барселона" 1:4 ПСЖ

Голы: Месси: 27' (с пенальти) - Мбаппе 32', 65', 85', Мойзе Кин 70'

Ответная игра между командами запланирована на 10-е марта в Париже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Лиге чемпионов грядут перемены, которые полностью изменят главный еврокубок.