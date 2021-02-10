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Все страны поддержали изменение формата Лиги чемпионов

Все страны поддержали изменение формата Лиги чемпионов
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм championsleague

Все 55 ассоциаций под эгидой УЕФА поддержали изменение формата главного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

Согласно новому регламенту, в ЛЧ планируют введение швейцарской системы, которая заменит в турнире групповую стадию. По замыслам организаторов, данный шаг позволит сделать лигу более конкурентной, ведь команды будут каждый тур после первого играть против ближайшего соседа по турнирной таблице. Кроме того, данное нововведение поможет расширить лигу с 32 команд до 36, а количество матчей возрастет со 125 до 225, что значительно повысит доходы организаторов.

Ожидается, что 36 команд проведут по 10 матчей и таким образом определят участников плей-офф (первые 8 клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, а еще 8 участников этой стадии определятся в мини плей-офф между командами, занявших с 9-го по 24-е место).

УЕФА планирует внедрить данную систему в 2024 году, однако это может произойти и на год раньше. Официальное решение о смене формата Лиги чемпионов могут принять не раньше апреля 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА перенес гостевой матч "Ливерпуля"в Лиге чемпионов в Будапешт.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, Футбол.
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