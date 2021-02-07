УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" в Будапешт: что произошло

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 между немецким "РБ Лейпциг" и английским "Ливерпулем" состоится в Будапеште. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Данное решение позволило немцам избежать технического поражения в связи с позицией местных властей, запретивших въезд в Германию из стран, где обнаружили новый штамм коронавируса (Великобритания в их числе, - прим. ред.) с 30 января. УЕФА поблагодарил "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" за помощь в решении проблемы, а также отметил поддержку Венгерской федерации футбола, которая согласилась на проведение поединка в Будапеште на "Пушкаш Арене".

Отметим, первый матч между командами состоится в Венгрии 16 февраля, а ответная игра пройдет в Англии 10 марта.

Ранее УЕФА провел жеребьевку Юношеской Лиги, где сыграют и "Динамо", и "Шахтер".