Динамо сыграет с Барселоной и другие результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

В среду, 27 января, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт союза.
Соревнования в связи с пандемией коронавируса будут проходить в новом формате и состоять исключительно из одноматчевых дуэлей на вылет. Отметим, команды на турнире будут поделены на два пути вплоть до 1/8 финала. В Пути Лиги чемпионов участвуют 32 команды, основные составы которых выступали на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, а в Пути чемпионов стран будут играть коллективы-победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА, которые не попали в Путь Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира будет проведена общая жеребьевка.
В этом году в Юношеской лиге УЕФА примут участие две украинских команды - Шахтер и Динамо. В результате жребия Горняки сыграют с Порту, а Динамо проведет встречу с Барселоной.
Результаты жеребьевки 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА 2020/21:
Путь Лиги чемпионов
Группа 1
- Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия)
- Интернационале (Италия) - Бавария (Германия)
- Севилья (Испания) - Пари Сен-Жермен (Франция)
- Шахтер (Украина) - Порту (Португалия)
Группа 2
- Аякс (Нидерланды) - Краснодар (Россия)
- Манчестер Юнайтед (Англия) - Реал (Испания)
- Аталанта (Италия) - РБ Лейпциг (Германия)
- Истанбул Башакшехир (Турция) - Брюгге (Бельгия)
Группа 3
- Зенит (Россия) - Ренн (Франция)
- Ювентус (Италия) - Боруссия Дортмунд (Германия)
- Мидтьюлланд (Дания) - Атлетико (Испания)
- Челси (Англия) - РБ Зальцбург (Австрия)
Группа 4
- Ливерпуль (Англия) - Марсель (Франция)
- Динамо Киев (Украина) - Барселона (Испания)
- Локомотив (Россия) - Ференцварош (Венгрия)
- Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Лацио (Италия)
Путь чемпионов
Группа 1
- Гурник Забже (Польша) - ПАОК (Греция)
- Олимпия Любляна (Словения) - Сельта (Испания)
- АПОЕЛ (Кипр) - Вииторул (Румыния)
- Аполония (Албания) - Дьер (Венгрия)
Группа 2
- Динамо Загреб (Хорватия) - Русенборг (Норвегия)
- Хаммарбю (Швеция) - Уотерфорд (Ирландия)
- Галатасарай (Турция) - АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Рейнджерс (Шотландия) - Кельн (Германия)
Группа 3
- Анже (Франция) - Црвена Звезда (Сербия)
- Генк (Бельгия) - Жилина (Словакия)
- Спарта Прага (Чехия) - Бенфика (Португалия)
- Базель (Швейцария) - Оденсе (Дания)
Группа 4
- Шериф Тирасполь (Молдова) - Кайрат (Казахстан)
- Чертаново (Россия) - Маккаби Хайфа (Израиль)
- Динамо Минск (Беларусь) - Лудогорец (Болгария)
- Шкендия (Северная Македония) - Габала (Азербайджан)
Матчи первой стадии плей-офф намечены на 2 и 3 марта 2021 года.
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