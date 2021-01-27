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Динамо сыграет с Барселоной и другие результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

Динамо сыграет с Барселоной и другие результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 27 января, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт союза.

Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером

Соревнования в связи с пандемией коронавируса будут проходить в новом формате и состоять исключительно из одноматчевых дуэлей на вылет. Отметим, команды на турнире будут поделены на два пути вплоть до 1/8 финала. В Пути Лиги чемпионов участвуют 32 команды, основные составы которых выступали на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, а в Пути чемпионов стран будут играть коллективы-победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА, которые не попали в Путь Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира будет проведена общая жеребьевка.

В этом году в Юношеской лиге УЕФА примут участие две украинских команды - Шахтер и Динамо. В результате жребия Горняки сыграют с Порту, а Динамо проведет встречу с Барселоной.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА 2020/21:

Путь Лиги чемпионов

Группа 1

  • Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия)
  • Интернационале (Италия) - Бавария (Германия)
  • Севилья (Испания) - Пари Сен-Жермен (Франция)
  • Шахтер (Украина) - Порту (Португалия)

Группа 2

  • Аякс (Нидерланды) - Краснодар (Россия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия) - Реал (Испания)
  • Аталанта (Италия) - РБ Лейпциг (Германия)
  • Истанбул Башакшехир (Турция) - Брюгге (Бельгия)

Группа 3

  • Зенит (Россия) - Ренн (Франция)
  • Ювентус (Италия) - Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Мидтьюлланд (Дания) - Атлетико (Испания)
  • Челси (Англия) - РБ Зальцбург (Австрия)

Группа 4

  • Ливерпуль (Англия) - Марсель (Франция)
  • Динамо Киев (Украина) - Барселона (Испания)
  • Локомотив (Россия) - Ференцварош (Венгрия)
  • Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Лацио (Италия)

Путь чемпионов

Группа 1

  • Гурник Забже (Польша) - ПАОК (Греция)
  • Олимпия Любляна (Словения) - Сельта (Испания)
  • АПОЕЛ (Кипр) - Вииторул (Румыния)
  • Аполония (Албания) - Дьер (Венгрия)

Группа 2

  • Динамо Загреб (Хорватия) - Русенборг (Норвегия)
  • Хаммарбю (Швеция) - Уотерфорд (Ирландия)
  • Галатасарай (Турция) - АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Рейнджерс (Шотландия) - Кельн (Германия)

Группа 3

  • Анже (Франция) - Црвена Звезда (Сербия)
  • Генк (Бельгия) - Жилина (Словакия)
  • Спарта Прага (Чехия) - Бенфика (Португалия)
  • Базель (Швейцария) - Оденсе (Дания)

Группа 4

  • Шериф Тирасполь (Молдова) - Кайрат (Казахстан)
  • Чертаново (Россия) - Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Динамо Минск (Беларусь) - Лудогорец (Болгария)
  • Шкендия (Северная Македония) - Габала (Азербайджан)

Матчи первой стадии плей-офф намечены на 2 и 3 марта 2021 года. 

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как подписал на должность главного тренера Мирчу Луческу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 330

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, Футбол, Юношеская лига УЕФА.
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