Динамо сыграет с Барселоной и другие результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА

В среду, 27 января, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт союза.

Соревнования в связи с пандемией коронавируса будут проходить в новом формате и состоять исключительно из одноматчевых дуэлей на вылет. Отметим, команды на турнире будут поделены на два пути вплоть до 1/8 финала. В Пути Лиги чемпионов участвуют 32 команды, основные составы которых выступали на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2020/21, а в Пути чемпионов стран будут играть коллективы-победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинга УЕФА, которые не попали в Путь Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира будет проведена общая жеребьевка.

В этом году в Юношеской лиге УЕФА примут участие две украинских команды - Шахтер и Динамо. В результате жребия Горняки сыграют с Порту, а Динамо проведет встречу с Барселоной.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА 2020/21:

Путь Лиги чемпионов

Группа 1

Олимпиакос (Греция) - Манчестер Сити (Англия)

Интернационале (Италия) - Бавария (Германия)

Севилья (Испания) - Пари Сен-Жермен (Франция)

Шахтер (Украина) - Порту (Португалия)

Группа 2

Аякс (Нидерланды) - Краснодар (Россия)

Манчестер Юнайтед (Англия) - Реал (Испания)

Аталанта (Италия) - РБ Лейпциг (Германия)

Истанбул Башакшехир (Турция) - Брюгге (Бельгия)

Группа 3

Зенит (Россия) - Ренн (Франция)

Ювентус (Италия) - Боруссия Дортмунд (Германия)

Мидтьюлланд (Дания) - Атлетико (Испания)

Челси (Англия) - РБ Зальцбург (Австрия)

Группа 4

Ливерпуль (Англия) - Марсель (Франция)

Динамо Киев (Украина) - Барселона (Испания)

- Барселона (Испания) Локомотив (Россия) - Ференцварош (Венгрия)

Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Лацио (Италия)

Путь чемпионов

Группа 1

Гурник Забже (Польша) - ПАОК (Греция)

Олимпия Любляна (Словения) - Сельта (Испания)

АПОЕЛ (Кипр) - Вииторул (Румыния)

Аполония (Албания) - Дьер (Венгрия)

Группа 2

Динамо Загреб (Хорватия) - Русенборг (Норвегия)

Хаммарбю (Швеция) - Уотерфорд (Ирландия)

Галатасарай (Турция) - АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Рейнджерс (Шотландия) - Кельн (Германия)

Группа 3

Анже (Франция) - Црвена Звезда (Сербия)

Генк (Бельгия) - Жилина (Словакия)

Спарта Прага (Чехия) - Бенфика (Португалия)

Базель (Швейцария) - Оденсе (Дания)

Группа 4

Шериф Тирасполь (Молдова) - Кайрат (Казахстан)

Чертаново (Россия) - Маккаби Хайфа (Израиль)

Динамо Минск (Беларусь) - Лудогорец (Болгария)

Шкендия (Северная Македония) - Габала (Азербайджан)

Матчи первой стадии плей-офф намечены на 2 и 3 марта 2021 года.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, как подписал на должность главного тренера Мирчу Луческу.