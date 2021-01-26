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Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером

Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером
Обновлено 15:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Президент Динамо Игорь Суркис в интервью Дмитрию Гордону признался, что мечтает, чтобы Шахтер вернулся в родной Донецк. Кроме того функционер отметил, что всегда выступал против того, чтобы "делить" НСК "Олимпийский" с Горняками.

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"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там Шахтер. При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их. У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" уехал в свой регион. Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я [якобы] дал возможность [использовать им] центральный стадион... Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что [теперь нам] тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать. Ну играют... Но у меня есть мечта, чтобы они поехали в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киев", - цитирует Суркиса gordonua.

"Телеграф" напоминает, что с началом боевых действий на Донбассе Шахтер "переехал" во Львов, однако из-за отсутствия поддержки болельщиков Горняки в 2017 году "переселились" в Харьков. В начале сезоне 2020/21 стало известно, что Шахтер и НСК  "Олимпийский" подписали контракт на три года, и с того времени дончане проводят домашние игры в Киеве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер проводит первый учебно-тренировочный сбор в Турции. Горняки сыграли вничью с Лудогорцем и не сумели переиграть Лех. Динамо, в свою очередь, завершило сбор в ОАЭ ничьей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, НСК Олимпийский, Футбол.
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