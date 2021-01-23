Шахтер за две минуты упустил победу над Лудогорцем (видео)

В субботу, 23 января, Шахтер в рамках второго поединка на учебном-тренировочном сборе в Турции сыграл с Лудогорцем. Встреча, проходившая в Regnum Sports Center, завершилась голевой ничьей со счетом 2:2.

Уже в дебюте встречи дончане вышли вперед усилиями Манора Соломона, который мощным ударом из пределов штрафной поразил ворота болгар. В дебюте второго тайма отличился Евгений Коноплянка, поразивший ворота Лудогорца из пределов штрафной бильярдным ударом с левой ноги. Чемпионы Болгарии не смутились и почти сразу же отквитали один мяч - Жордан Икоко в ближнем бою пробил в прямо "домик" вратарю дончан. А еще через две минуты Каули блестяще разобрался с центрбеком Горняков, а затем без проблем переиграл голкипера из убойной позиции.

Лудогорец - Шахтер 2:2

Голы: Икоко, 58, Каули , 60 - Соломон, 4, Коноплянка, 55

Отметим, обе команды являются действующими чемпионами своих национальных первенств. Шахтер владеет титулом чемпиона УПЛ 2019/20, а Лудогорец - чемпион прошлого сезона в Болгарии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первую игру в 2021 году Шахтер свел к ничьей.