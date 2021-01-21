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Шахтер сыграл вничью в первом матче в 2021 году (видео)

Шахтер сыграл вничью в первом матче в 2021 году (видео)
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В четверг, 21 января, Шахтер провел свой первый поединок в 2021 году. Противостоял Горнякам хорошо знакомый украинской команде польский Лех, с которым дончане пересекаются здесь вот уже три года подряд. Впервые чемпионы Украины не победили поляков, завершив поединок вничью со счетом 1:1.

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Шахтер не форсировал события и играл осторожно, а тем временем Лех взял игру под свой контроль, создавая немало моментов у ворот Трубина и Пятова, которые отыграли по тайму. Во второй 45-минутке Лех добился своего и вышел вперед после гола Мархвинського, реализовавшего выход один на один с острого угла. Горняки отыгрались только в компенсированное время усилиями Виктора Коваленко, который реализовал пенальти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо обыграло Шахтер (Солигорск) на сборах в ОАЭ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, ФК Лех.
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