Шахтер нацелился на пару новых талантов из Бразилии

Шахтер заинтересовался в приобретении двух бразильских талантов Флуминенсе. Об этом сообщает calciomercato.

По информации источника, молодые таланты бразильского клуба нападающий Кайки и полузащитник Метиньо попали на радары донецкого клуба. Обоим футболистам по 17 лет и оба выступают за молодежную команду Флумингенсе, при чем Метиньо является капитаном.

Об интересе к Кайки стало известно накануне, а вот Метиньо (полное имя - Абемли Мето Силу) родом из Конго, а его кумиром является Поль Погба, который в среду забил шикарный гол за Манчестер Юнайтед.

Видеофрагменты с игрой Метиньо:

Видеофрагменты с игрой Кайки:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер заинтересован в приобретении вратаря Ворсклы.