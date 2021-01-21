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Шахтер нацелился на пару новых талантов из Бразилии

Шахтер нацелился на пару новых талантов из Бразилии
Обновлено 12:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер pontalanca

Шахтер заинтересовался в приобретении двух бразильских талантов Флуминенсе. Об этом сообщает calciomercato.

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По информации источника, молодые таланты бразильского клуба нападающий Кайки и полузащитник Метиньо попали на радары донецкого клуба. Обоим футболистам по 17 лет и оба выступают за молодежную команду Флумингенсе, при чем Метиньо является капитаном.

 Об интересе к Кайки стало известно накануне, а вот Метиньо (полное имя - Абемли Мето Силу) родом из Конго, а его кумиром является Поль Погба, который в среду забил шикарный гол за Манчестер Юнайтед.

Видеофрагменты с игрой Метиньо:

Видеофрагменты с игрой Кайки:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер заинтересован в приобретении вратаря Ворсклы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 306

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Флуминенсе, Кайки, Метиньо.
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