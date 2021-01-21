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Шикарный дальний удар Погба принес Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом (видео)

Шикарный дальний удар Погба принес Манчестер Юнайтед победу над Фулхэмом (видео)
Обновлено 00:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер manutd

В среду, 20 января, Фулхэм в рамках 18-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Крейвен Коттедж", завершилась со счетом 1:2 в пользу манчестерского коллектива.

Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)

Уже на пятой минуте лондонцы вышли вперед - Адемола Лукман реализовал выход один на один с острого угла после заброса партнера с центра. Спустя 16 минут Манчестер Юнайтед отыгрался усилиями Эдинсона Кавани, который оказался первым на добивании после прострела с левого фланга. А победный гол записал на свой счет Поль Погба, который в середине второго тайма блестящим ударом издали поразил ворота Ареолы.

Видео гола Лукмана:

Видео гола Кавани:

Видео гола Погба:

Это поражение отбросило Фулхэм (12 очков) в зону вылета на 18-е место, Манчестер Юнайтед (40 очков) - первый. В следующем туре Дачники сыграют в гостях с Брайтоном (27.01.2021), а Красные Дьяволы примут Шеффилд Юнайтед (27.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ман Юнайтед пробился в следующий раунд Кубка Англии, минимально переиграв Уотфорд.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 200

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ.
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