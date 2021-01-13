Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)

Во вторник, 12 января, Манчестер Юнайтед проводил на выезде поединок перенесенного 1-го тура чемпионата Англии 2020/21 против Бернли. Встреча, проходившая на стадионе "Терф Мур", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в игре записал на свой счет французский полузащитник Ман Юнайтед Поль Погба. Хавбек сборной Франции в лучших традициях Зинедина Зидана забил гол с лету после навеса Рэшфорда с правого фланга.

Видео гола Погба:

Эта победа вывела Манчестер Юнайтед (36 очков) в единоличные лидеры турнирной таблицы АПЛ, Бернли (16 очков) - 16-й. В следующем туре Красные Дьяволы отправятся в гости к Ливерпулю (17.01.2021), а Бордовые сыграют выездной поединок с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко (16.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед, переиграв Уотфорд, вышел в следующий раунд Кубка Англии.