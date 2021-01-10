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Блестящий гол головой вывел Манчестер Юнайтед в следующий раунд Кубка Англии (видео)

Блестящий гол головой вывел Манчестер Юнайтед в следующий раунд Кубка Англии (видео)
Обновлено 00:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер manutd

В субботу, 9 января, Манчестер Юнайтед в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Уотфорд. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Трафоорд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол в поединке записал на свой счет центральный полузащитник МЮ Скотт Мактоминей. Шотландец шикарным ударом головой об газон переправил мяч в ворота гостей после навеса Бруну Фернандеша с углового.

Видео гола Мактоминея:

"Телеграф" напоминает, что недавно Ман Юнайтед не сумел пробиться в финал Кубка английской лиги, уступив в полуфинале Ман Сити.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легенда МЮ Уэйн Руни не сумел вывести свой Дерби Каунти в 1/16 финала КА.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Кубок Англии, ФК Уотфорд.

Автор:

Телеграф
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