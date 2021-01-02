Блестящий сейв Де Хеа - в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (видео)

В пятницу, 1 января, Манчестер Юнайтед принимал Астон Виллу в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Олд Траффорд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Под занавес первого тайма манкунианцы вышли вперед усилиями Антони Марсьяля, который головой переправил мяч в ворота Мартинеса после навеса от Уан-Биссаки. В начале второго тайме блестящая атака гостей завершилась точным выстрелом Бертрана Траоре с близкой дистанции. А победный гол в матче записал на свой счет Бруну Фернандеш, реализовавший 11-метровый удар, назначенный за фол на Погба. К слову, шикарно поединок провел вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, совершивший несколько красивых сейвов.

Этот успех оставил Ман Юнайтед (33 очков) на второй позиции в турнирной таблице английского первенства, правда, манчестерский коллектив догнал по очкам лидирующий Ливерпуль. Астон Вилла (26 очков) - шестая. В следующем туре Красные Дьяволы отправятся в гости к Бернли (12.01.2021), а бирмингемцы примут дома Тоттенхэм (13.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 17-м туре АПЛ победу одержал Вест Хэм Ярмоленко.