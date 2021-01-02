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Вест Хэм победил одного из лидеров АПЛ при участии Ярмоленко (видео)

Вест Хэм победил одного из лидеров АПЛ при участии Ярмоленко (видео)
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер westham

В пятницу, 1 января, Вест Хэм в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии проводил гостевой поединок с Эвертоном. Встреча, проходившая в Ливерпуле на "Гудисон Парк", завершилась минимальной победой лондонской команды со счетом 0:1.

Вместо мяча ударил голову: одноклубник Ярмоленко нокаутировал соперника (видео)

Единственный гол в игре записал на свой счет чешский полузащитник столичной команды Томаш Соучек. За четыре минуты до конца основного времени 25-летний хавбек в атаке вторым темпом замкнул мощный прострел партнера после  рикошета от защитника хозяев. К слову, в голевой атаке поучаствовал украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, вышедший на замену на 73-й минуте поединка.

Этот успех вывел Вест Хэм (26 очков) на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, Эвертон (29 очков) - четвертый. В следующем туре Молотобойцы примут Бернли (16.01.2021), а Ириски отправятся в гости к Вулверхэмптону (12.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм вымучил ничью с Брайтоном.

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Все по теме:

ФК Эвертон, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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