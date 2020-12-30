Вместо мяча ударил голову: одноклубник Ярмоленко нокаутировал соперника (видео)

В матче 16-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 Саутгемптон принимал Вест Хэм. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась ничьей 0:0.

В одном из эпизодов игры центральный защитник Вест Хэма Крейг Доусон, проводивший свою дебютную игру за Молотобойцев, отметился невероятной грубостью. Во время суматохи в штрафной одноклубник Андрея Ярмоленко промахнулся по мячу и со всей дури влепил ногой в голову нападающему Святых Че Адамсу. К слову, рефери не заметил в этой жестокости нарушения правил и не наказал Доусона даже желтой карточкой.

Видео удара Доусона по голове Адамса:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед на последних минутах одолел Вулверхэмптон.