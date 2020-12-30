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Среда, 30.12.2020
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Вместо мяча ударил голову: одноклубник Ярмоленко нокаутировал соперника (видео)

Вместо мяча ударил голову: одноклубник Ярмоленко нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер WestHam

В матче 16-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 Саутгемптон принимал Вест Хэм. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась ничьей 0:0.

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В одном из эпизодов игры центральный защитник Вест Хэма Крейг Доусон, проводивший свою дебютную игру за Молотобойцев, отметился невероятной грубостью. Во время суматохи в штрафной одноклубник Андрея Ярмоленко промахнулся по мячу и со всей дури влепил ногой в голову нападающему Святых Че Адамсу. К слову, рефери не заметил в этой жестокости нарушения правил и не наказал Доусона даже желтой карточкой.

Видео удара Доусона по голове Адамса:

 Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед на последних минутах одолел Вулверхэмптон.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, Крейг Доусон.

Автор:

Телеграф
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