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Вест Хэм Ярмоленко спасся в игре с Брайтоном (видео)

Вест Хэм Ярмоленко спасся в игре с Брайтоном (видео)
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер westham

В воскресенье, 27 декабря, Вест Хэм принимал Брайтон в рамках матча 15-го тура АПЛ сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Лондоне, завершилась голевой ничьей со счет 2:2.

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За хозяев голами отметились Бен Джонсон и Томаш Соучек, а за гостей забивали Нил Мопе и Льюис Данк. Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко появился на поле в начале второго тайма, заменив Джаррода Боуэна. Украинец поучаствовал в голевой атаке, которая завершилась точным ударом Джонсона. 

Видео гола Мопе:

Видео гола Джонсона:

Видео гола Данка:

Видео гола Соучека:

Эта ничья оставила Вест Хэм (22 очка) на 10-й позиции в турнирной таблице АПЛ, а Брайтон (13 очков) поднялся на 16-е место. В следующем туре Молотобойцы встретятся в гостях с Саутгемптоном (19.12.2020), а Чайки  примут Арсенал (29.12.2020)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Сити в 15-м туре АПЛ справился с Ньюкаслом.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Брайтон.

Автор:

Телеграф
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