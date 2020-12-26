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Жена Ярмоленко засветила пышную грудь на рождественском фото

Жена Ярмоленко засветила пышную грудь на рождественском фото
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм yarmolkina10

Украинский футболист Андрей Ярмоленко, выступающий за лондонский Вест Хэм, вместе с семьей отпраздновал Рождество. Ярким праздничным семейным снимком у себя в соцсетях поделилась жена полузащитника сборной Украины Инна, которая недавно впервые показала своего двухмесячного сына Максима.

К слову, малыш засветился и в рождественской фотосессии, где его на руках держал любящий отец. Супруга футболиста одела красное платье с глубоким вырезом, который подчеркнул фигуру матери троих детей (пара воспитывает еще двух сыновей - 7-летнего Ивана и 5-летнего Даниила.).

"Счастливого Рождества", - подписала фото Инна на своей страничке в instagram.

 
 
 
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Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

В составе Вест Хэма Ярмоленко в текущем сезоне забил всего 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 10 играх. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм задумал продать Андрея ради приобретения звездного форварда.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Виталий Буяльский, Инна Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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