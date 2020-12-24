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Вест Хэм придумал, что делать с Ярмоленко

Вест Хэм придумал, что делать с Ярмоленко
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм yarmolenkoandrey

Вест Хэм планирует усиление в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает mirror.

Челси пристыдил Жиру, запутавшегося в сетке (Видео)

По информации источника, для сбора необходим средств Молотобойцы планируют распродажу футболистов, в частности на трансфер выставят украинского вингера Андрея Ярмоленко. Сообщается, что главной трансферной целью лондонцев станет нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру. 34-летний француз вполне может перейти в команду ниже классом, чтобы иметь больше игровой практики для обеспечения попадания в национальную команду на Евро-2020.

В составе Вест Хэма Ярмоленко в текущей кампании забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 10 играх. Жиру, в свою очередь, отметился 8 голами в 14 поединках за Челси.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Ярмоленко впервые показала сына Максима, родившегося в октябре.

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Все по теме:

ФК Челси, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Оливье Жиру, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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