Челси пристыдил своего нападающего, запутавшегося в сетке (Видео)

Лондонский «Челси» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео забавного эпизода, произошедшего с нападающим Оливье Жиру на тренировке.

Футболисты лондонской команды тренировались, перебрасывая мяч через волейбольную сетку. Жиру дважды попытался исполнить бисеклету, однако у него ничего не вышло. После второй неудачной попытки французский форвард со злости пнул сетку и запутался в ней. «Иногда этому просто не суждено случиться… Невезучий Оливье Жиру», — подписала видео пресс-служба «Челси».

Напомним, «Челси» продлил контракт с французским нападающим. Новое соглашение между Жиру и английским клубом будет действовать до лета 2021 года.

Sometimes, it's just not meant to be...

Unlucky, @_OlivierGiroud_! pic.twitter.com/RDcaYEtKTE

— Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 14, 2020