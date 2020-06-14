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Челси пристыдил своего нападающего, запутавшегося в сетке (Видео)

Челси пристыдил своего нападающего, запутавшегося в сетке (Видео)
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф championat.com
Оливье Жиру оконфузился на тренировке Челси.

Лондонский «Челси» на своей странице в «Твиттере» опубликовал видео забавного эпизода, произошедшего с нападающим Оливье Жиру на тренировке.

Футболисты лондонской команды тренировались, перебрасывая мяч через волейбольную сетку. Жиру дважды попытался исполнить бисеклету, однако у него ничего не вышло. После второй неудачной попытки французский форвард со злости пнул сетку и запутался в ней. «Иногда этому просто не суждено случиться… Невезучий Оливье Жиру», — подписала видео пресс-служба «Челси».

Напомним, «Челси» продлил контракт с французским нападающим. Новое соглашение между Жиру и английским клубом будет действовать до лета 2021 года.

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Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл девять матчей в АПЛ и забил два мяча.

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Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Оливье Жиру.

Автор:

Телеграф
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