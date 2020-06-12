Челси не может завершить трансфер Вернера

Карантинные ограничения стали помехой для оформления сделки Челси по Тимо Вернеру.

Окончательный переход форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера в Челси задерживается из-за карантинных ограничений в Англии и Германии, вызванных пандемией коронавируса.

Вернер не может отправиться в Великобритании для прохождения медосмотра из-за регулятивных норм по COVID-19 со стороны Бундеслиги, а представители Челси не летят в Германию, ведь после этого им придется 14 дней находиться на карантине после возвращения.

Скорее всего, в Челси будут ожидать завершения сезона Бундеслиги 27 июня, или снятия карантинных норм в Великобритании, подразумевающих 14 дней самоизоляции после прилета в Лондон.

Ранее сообщалось, что Вернер пополнит ряды Челси за 60 миллионов евро. Игроком также интересовался Ливерпуль. Во всех турнирах нынешнего сезона Вернер сыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач.

Чемпионат Премьер-лиги возобновится 17 июня. Челси ушел на вынужденный перерыв четвертым в турнирной таблице. Лейпциг находится на третьей строчке Бундеслиги.