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Челси не может завершить трансфер Вернера

Челси не может завершить трансфер Вернера
09:48 Сегодня Телеграф sportarena
Обновлено: 09:48 Сегодня
Карантинные ограничения стали помехой для оформления сделки Челси по Тимо Вернеру.

Окончательный переход форварда РБ Лейпциг Тимо Вернера в Челси задерживается из-за карантинных ограничений в Англии и Германии, вызванных пандемией коронавируса.

Вернер не может отправиться в Великобритании для прохождения медосмотра из-за регулятивных норм по COVID-19 со стороны Бундеслиги, а представители Челси не летят в Германию, ведь после этого им придется 14 дней находиться на карантине после возвращения.

Скорее всего, в Челси будут ожидать завершения сезона Бундеслиги 27 июня, или снятия карантинных норм в Великобритании, подразумевающих 14 дней самоизоляции после прилета в Лондон.

Ранее сообщалось, что Вернер пополнит ряды Челси за 60 миллионов евро. Игроком также интересовался Ливерпуль. Во всех турнирах нынешнего сезона Вернер сыграл 41 матч, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач.

Челси готовит еще один громкий трансфер этим летом

Чемпионат Премьер-лиги возобновится 17 июня. Челси ушел на вынужденный перерыв четвертым в турнирной таблице. Лейпциг находится на третьей строчке Бундеслиги.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Тимо Вернер.

Автор:

Телеграф
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