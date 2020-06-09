Челси готовит еще один громкий трансфер этим летом

Новости спорта:Синие уже договорились о переходе другого немца, Тимо Вернера.

Чесли заинтересован в подписании полузащитника Байера Кая Хаверца этим летом, передает Sky Sports.

По информации источника, Фармацевты не получали никаких официальных предложений от Синих, но с ними уже связывались по поводу возможного трансфера представители Реала и Баварии.

Впрочем, приоритетной целью Челси на трансферном рынке остается защитник Лестера Бен Чилуэлл, которого Лисы пока отказываются продавать.

На прошлой неделе Челси согласовал с нападающим Лейпцига Тимо Вернером его переезд в Лондон. Немец должен стать вторым летним новичком Синих после Хакима Зийеха из Аякса.

Челси продолжает вести борьбу за выход в Лигу чемпионов. Команда Фрэнка Лампарда занимает четвертое место в английской Премьер-лиге за девять туров до конца сезона.