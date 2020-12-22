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Жена Ярмоленко впервые показала двухмесячного сына (фото)

Жена Ярмоленко впервые показала двухмесячного сына (фото)
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм yarmolkina10

Жена украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко Инна впервые показала своего сына Максима, который появился на свет в октябре 2020 года.

Одноклубник Ярмоленко забил красивейший гол ударом через себя (видео)

"Наш Новенький", - подписала пост в instagram Инна, прикрепив семейное фото c мужем и двухмесячным Максимом.

 
 
 
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Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Добавим, что у четы Ярмоленко трое детей. Кроме Максима пара растит еще двух сыновей - 7-летнего Ивана и 5-летнего Даниила.

В сезоне 2020/21 Ярмоленко отыграл всего в 10-и матчах за Молотобойцев, отметившись двумя голами и тремя результативными пасами. Лондонский клуб идет 10-м турнирной таблице АПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм без Ярмоленко крупно уступил Челси.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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