Жена Ярмоленко впервые показала двухмесячного сына (фото)

Жена украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко Инна впервые показала своего сына Максима, который появился на свет в октябре 2020 года.

"Наш Новенький", - подписала пост в instagram Инна, прикрепив семейное фото c мужем и двухмесячным Максимом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Добавим, что у четы Ярмоленко трое детей. Кроме Максима пара растит еще двух сыновей - 7-летнего Ивана и 5-летнего Даниила.

В сезоне 2020/21 Ярмоленко отыграл всего в 10-и матчах за Молотобойцев, отметившись двумя голами и тремя результативными пасами. Лондонский клуб идет 10-м турнирной таблице АПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм без Ярмоленко крупно уступил Челси.