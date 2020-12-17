Одноклубник Ярмоленко забил красивейший гол ударом через себя (видео)

В 13-м туре чемпионата Англии 2020/21 Вест Хэм Андрея Ярмоленко принимал Кристал Пэлас. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась ничьей 1:1.

Сначала в первом тайме бельгиец Кристиан Бентеке вывел гостей вперед, а во второй воловине встречи французский нападающий Молотобойцев Себастьян Алле сотворил настоящее футбольное чудо, забив гол ударом через себя. Выглядело это очень эффектно, а главное эффективно.

Видео гола Алле - в обзоре матча Вест Хэм - Кристал Пэлас:

Отметим, полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко появился на поле на 80-й минуте, заменив Джаррода Боуэна.

Этот результат позволил Вест Хэму (21 очко) подняться на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, а Кристал Пэлас (18 очков) сохранил за собой 12-ю позицию. В следующем туре Ярмоленко и Ко сыграют на "Стэмфорд Бридж" с Челси (21.12.2020), а Орлы дома примут Ливерпуль (19.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном матче 13-го тура АПЛ Ливерпуль добыл победу над прямым конкурентом за титул.