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Ливерпуль на последней минуте переиграл Тоттенхэм (видео)

Ливерпуль на последней минуте переиграл Тоттенхэм (видео)
Обновлено 00:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

В среду, 16 декабря, Ливерпуль в рамках центрального матча 13-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись голами. За Красных гол оформил Мохаммед Салах, а за лондонцев мяч забил Сон Хын Мин. Победный гол был забит на 90-й минуте усилиями Роберто Фирмино.

Видео гола Салаха:

Видео гола Сон Хын Мина:

Видео гола Фирмино:

Таким образом, Ливерпуль (28 очков) единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ. Тоттенхэм (25 очков) - второй. В следующем туре Красные отправятся в гости к Кристал Пэлас (19.12.2020), а Шпоры примут Лестер Сити (20.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал потерял очки в 13-м туре чемпионата Англии.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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