Ливерпуль на последней минуте переиграл Тоттенхэм (видео)

В среду, 16 декабря, Ливерпуль в рамках центрального матча 13-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме команды обменялись голами. За Красных гол оформил Мохаммед Салах, а за лондонцев мяч забил Сон Хын Мин. Победный гол был забит на 90-й минуте усилиями Роберто Фирмино.

Видео гола Салаха:

He Egyptian King Mo Salah Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah he’s running down the wing! Salah lalalalalalala The Egyptian. #محمد_صلاح pic.twitter.com/8PxCE3Grl3

— ɢαмɪℓα (@Gamila_0IT) December 16, 2020