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Уолкотт оставил Арсенал на дне АПЛ (видео)

Уолкотт оставил Арсенал на дне АПЛ (видео)
Обновлено 22:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер southamptonfc

В среду, 16 декабря, Арсенал в рамках 13-го тура АПЛ сезона 2020/21 принимал Саутгемптон. Встреча, проходившая на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 1:1.

За гостей голом на 18-й минуте отличился бывший игрок Арсенала Тео Уолкотт, а хозяева сумели отыграться лишь в начале второй половины встречи усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга. С 62-й минуты Пушкари играли в меньшинстве после удаления Габриэла.

Видео гола Уолкотта:

Видео гола Обамеянга:

Этот результат оставил Арсенал (14 очков) на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, Саутгемптон (24 очка) - третий. В следующем туре "Канониры" отправятся в гости к Эвертону (19.12.2020), а "Святые" дома примут Манчестер Сити (19.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси умудрился проиграть Вулверхэмптону в стартовом поединке 13-го тура АПЛ, а Манчестер Сити потерял очки с Вест Бромвичем.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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