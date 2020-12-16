Уолкотт оставил Арсенал на дне АПЛ (видео)

В среду, 16 декабря, Арсенал в рамках 13-го тура АПЛ сезона 2020/21 принимал Саутгемптон. Встреча, проходившая на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 1:1.

За гостей голом на 18-й минуте отличился бывший игрок Арсенала Тео Уолкотт, а хозяева сумели отыграться лишь в начале второй половины встречи усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга. С 62-й минуты Пушкари играли в меньшинстве после удаления Габриэла.

Видео гола Уолкотта:

Видео гола Обамеянга:

Этот результат оставил Арсенал (14 очков) на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, Саутгемптон (24 очка) - третий. В следующем туре "Канониры" отправятся в гости к Эвертону (19.12.2020), а "Святые" дома примут Манчестер Сити (19.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси умудрился проиграть Вулверхэмптону в стартовом поединке 13-го тура АПЛ, а Манчестер Сити потерял очки с Вест Бромвичем.