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Челси разгромил Вест Хэм Ярмоленко: видеообзор матча

Челси разгромил Вест Хэм Ярмоленко: видеообзор матча
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер chelseafc

Челси в 14-м туре чемпионата Англии 2020/21 принимал Вест Хэм. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

За Аристократов голом в дебюте встречи отметился Тиагу Силва, а под занавес поединка Тэмми Абрахам оформил дубль.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на игру, но так и остался в запасе.

Эта победа позволила Челси (25 очков) подняться на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, Вест Хэм с 21 очком в активе - десятый. В следующем туре Синие вновь сыграют в Лондоне, но против Арсенала (26.12.2020), а Молотобойцы примут Брайтон (27.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Челси в прошлом туре проиграл Вулверхэмптону.

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ФК Челси, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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