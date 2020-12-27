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Манчестер Сити без проблем разобрался с Ньюкаслом (видео)

Манчестер Сити без проблем разобрался с Ньюкаслом (видео)
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер mancity

В субботу, 26 декабря, Манчестер Сити в рамках матча 15-го тура Английской премьер-лиги сезона 2020/21 принимал Ньюкасл. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

По голу в каждом из таймов записали на свой счет Илкай Гюндоган и Ферран Торрес. Немец замкнул блестящую атаку хозяев в стиле тики-така, а испанец забил после ошибки защитника гостей. Украинский хавбек МС Александр Зинченко попал в заявку на игру, но так и остался в запасе.

Видео гола Гюндогана:

Видео гола Торреса:

Зинченко поучаствовал в разгроме Арсенала (видео)

Этот успех вывел Ман Сити (26 очков) на 5-е место в турнирной таблице АПЛ, Ньюкасл (18 очков) - 12-й. В следующем туре Горожане отправятся в гости к Эвертону (28.12.2020), а Сороки сыграют дома против Ливерпуля (30.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в стартовом поединке Boxing Day Арсенал уничтожил Челси, а Манчестер Юнайтед и Лестер поделили очки.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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