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Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day (видео)

Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day (видео)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер manutd

В субботу, 26 декабря, Лестер Сити в рамках центрального матча 15-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Первый поединок в Boxing Day (традиционный в Англии день подарков после Рождества, сопровождающийся большим количеством футбольных поединков, - прим. ред.) завершился ничьей. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", закончилась со счетом 2:2.

Манчестер Юнайтед и Лидс забили восемь голов на двоих (видео)

Манкунианцы дважды вели в счете после голов Маркуса Рашфорда и Бруну Фернандеша, однако Лисы практически сразу же отыгрывались За хозяев голами отметились Харви Барнс и Джейми Варди.

Видео гола Рашфорда:

Видео гола Барнса:

Видео гола Фернандеша:

Видео гола Варди:

Этот результат позволил Лестеру (28 очков) временно подняться на вторую позицию в турнирной таблице АПЛ, а МЮ (27 очков) вышел на промежуточное третье место. В следующем туре Лисы отправятся в гости к Кристал Пэлас (28.12.2020), а Красные Дьяволы примут Вулверхэмптон (29.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Манчестер Юнайтед добыл путевку в полуфинал Кубка лиги.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
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