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Манчестер Юнайтед и Лидс забили восемь голов на двоих (видео)

Манчестер Юнайтед и Лидс забили восемь голов на двоих (видео)
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ManUtd

В воскресенье, 20 декабря, Манчестер Юнайтед принимал Лидс в рамках 14-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 6:2.

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Уже к третьей минуте манкунианцы вели в счете со счетом 2:0. Дублем за короткий промежуток времени отметился Скот Мактоминей, при чем один из голов финн забил блестящим ударом издали. Еще по голу на свой счет записали Виктор Линделеф и Дэниэл Джеймс, а Бруну Фернандеш отметился дважды. За гостей голы оформили Лиам Купер, и Стюарт Даллас.

Видео гола Мактоминея:

Видео второго гола Мактоминея:

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Линделефа:

Видео гола Купера:

Видео гола Джеймса:

Видео второго гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Далласа:

Эта победа вывела МЮ (26 очков) на третье место в турнирной таблице АПЛ. Лидс (17 очков) остался на 14-й позиции. В следующем туре Красные Дьяволы отправятся в гости к Лестер Сити (26.12.2020), а Павлины примут Бернли (27.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лестер переиграл Тоттенхэм в 14-м туре АПЛ.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Лидс.

Автор:

Телеграф
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