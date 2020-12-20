Манчестер Юнайтед и Лидс забили восемь голов на двоих (видео)

В воскресенье, 20 декабря, Манчестер Юнайтед принимал Лидс в рамках 14-го тура чемпионата Англии 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась со счетом 6:2.
Уже к третьей минуте манкунианцы вели в счете со счетом 2:0. Дублем за короткий промежуток времени отметился Скот Мактоминей, при чем один из голов финн забил блестящим ударом издали. Еще по голу на свой счет записали Виктор Линделеф и Дэниэл Джеймс, а Бруну Фернандеш отметился дважды. За гостей голы оформили Лиам Купер, и Стюарт Даллас.
Видео гола Мактоминея:
Видео второго гола Мактоминея:
Видео гола Бруну Фернандеша:
Видео гола Линделефа:
Видео гола Купера:
Видео гола Джеймса:
Видео второго гола Бруну Фернандеша:
Видео гола Далласа:
Эта победа вывела МЮ (26 очков) на третье место в турнирной таблице АПЛ. Лидс (17 очков) остался на 14-й позиции. В следующем туре Красные Дьяволы отправятся в гости к Лестер Сити (26.12.2020), а Павлины примут Бернли (27.12.2020).
Ранее "Телеграф" сообщал, что Лестер переиграл Тоттенхэм в 14-м туре АПЛ.