Ливерпуль забил семь голов лондонской команде в АПЛ (видео)

В субботу, 19 декабря, Кристал Пэлас в 14-м туре Английской премьер-лиги принимал Ливерпуль. Встреча прошла в Лондоне на Selhurst Park Stadium и завершилась сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:7.

За мерсисайдцев забивали Такуми Минамино, Садио Мане, Джордан Хендерсон, а также дублями выстрелили Мохаммед Салах и Роберто.

Видео гола Минамино:

Видео гола Мане:

Видео гола Фирмино:

Видео гола Хендерсона:

Видео второго гола Фирмино:

Видео гола Салаха:

Видео второго гола Салаха:

Эта победа позволила лидирующему Ливерпулю (31 очко) оторваться от преследователей в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас (18 очков) - 12-й. В следующем туре Красные примут Вест Бромвич (27.12.2020), а Орлы отправятся в гости к Астон Вилле (26.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ливерпуль после очного противостояния с Тоттенхэмом единолично возглавил АПЛ.