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Пенальти спас Ливерпуль от поражения в матче с аутсайдером АПЛ (видео)

Пенальти спас Ливерпуль от поражения в матче с аутсайдером АПЛ (видео)
20:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lfc

В воскресенье, 13 декабря, Фулхэм принимал Ливерпуль в 12-м туре чемпионата Англии 2020/21. Встреча проходила в Лондоне на стадионе "Крейвен Коттедж" и завершилась со счетом 1:1.

Лондонцы уже на 25-й минуте вышли вперед. Голом отметился Бобби Декордова-Рид, который в атаке вторым темпом переиграл Алиссона в ближнем бою. Чемпионы Англии отыгрались лишь во второй половине матча и только с пенальти. Мохаммед Салах реализовал "приговор".

Видео гола Рида:

Видео гола Салаха: 

Этот результат не позволил Ливерпулю (25 очков) перегнать лидера первенства Тоттенхэм (25 очков), Фулхэм (8 очков) сохранил за собой 17-е место в турнирной таблице английского первенства. В следующем туре Красные примут Тоттенхэм (16.12.2020), а Фулхэм дома сыграет с Брайтоном (16.12.2020).

Ранее в 12-м туре чемпионата Англии Челси потерял очки после бойцовского приема своего нового кипера.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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