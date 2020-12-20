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Лестер пришпорил Тоттенхэм в АПЛ (видео)

Лестер пришпорил Тоттенхэм в АПЛ (видео)
Обновлено 18:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер lcfc

В воскресенье, 20 декабря, Тоттенхэм в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Лестер Сити. Встреча лидеров проходила на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2.

В АПЛ футболист забил обидный автогол лицом (видео)

Лестер полностью доминировал в поединке и закономерно победил. Открыл счет Джейми Варди, реализовав пенальти. А удвоил преимущество гостей защитник лондонцев Тоби Алдервейрелд, обидно переправив мяч в собственные ворота.

Видео гола Варди:

Видео автогола Алдервейрелда:

Этот успех позволил Лестеру (27 очков) подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, Тоттенхэм (25 очков) опустился на 4-ю позицию. В следующем туре Лисы примут Манчестер Юнайтед (26.12.2020), а Шпоры отправятся в гости к Вулверхэмптону (27.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ливерпуль в 14-м туре АПЛ забил семь голов Кристал Пэлас.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
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