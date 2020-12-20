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В АПЛ футболист забил обидный автогол лицом (видео)

В АПЛ футболист забил обидный автогол лицом (видео)
Обновлено 17:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В субботу, 19 декабря, Фулхэм в рамках матча 14-го тура АПЛ 2020/21 играл в гостях с Ньюкаслом. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Джеймс Парк", завершилась со счетом 1:1.

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В первом тайме гости вышли вперед благодаря нелепому автоголу. После подачи с углового и последующего удара мяч угодил в лицо Мэтту Ричи, после чего залетел в ворота. Хавбек Сорок пытался увернуться от "снаряда", но вместо этого вколотил мяч в собственные ворота. Отыграться хозяева сумели уже во втором тайме - с пенальти отметился Каллум Уилсон.

Этот результат позволил Фулхэму (17-е место, 10 очков) подняться из зоны вылета, а Ньюкасл (18 очков) оказался на 12-й позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал проиграл в 14-м туре АПЛ в результате обидного автогола.

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Все по теме:

ФК Ньюкасл, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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